Was ist alles „Made in Germany“?

Durch die anerzogene Geschichtsvergessenheit, die den Deutschen in der Schule mitgegeben wurde, die Kappung der kulturellen Wurzeln und durch die Umerziehung des deutschen Volkes ist dem Normalbürger gar nicht mehr bewußt, was aus dem Schaffen des deutschen Volkes alles hervorgegangen ist, das der ganzen Welt, der Industrie, der Kultur, dem Privatvergnügen, der Philosophie, der Musik und anderen Lebensbereichen zugute gekommen ist.

Claudius Fabig ist Autor etlicher Bücher. Es gibt Interviews in Netzwerken nachzusehen, die er z. B. mit AfD-Abgeordneten geführt hat. Sein Buch Made in Germany enthält eine Sammlung von Erfindungen, die von „den Deutschen“ gekommen sind. Er beschreibt dieses Buch als Reise zu den Ahnen.

„Ohne Deutschland lebte die Welt im Mittelalter!“ Was löst dieser Satz in Ihnen aus? Fabig stellt diesen Satz an den Anfang seines Nachwortes. In seiner Antwort auf die Frage macht er deutlich, wie weitreichend die Umerziehung und Geschichtsvergessenheit ist. Die deutsche Geschichte umfaßt nicht nur die üblerweise heraufbeschworenen zwölf Jahre, auf die man gerne die deutsche Geschichte im Mainstream beschränken möchte.

Und was aus Deutschland alles hervorgekommen ist, hat bedeutenden Einfluß auf alle Lebensbereiche in den Kulturen der Welt. Fabius‘ Werk umfaßt mehr als 120 Erfindungen von Deutschen, alphabetisch sortiert. Von Airbag und Anrufbeantworter über Funkuhr und Gasherd bis Zollstock und Zündkerze werden Erfindungen und Errungenschaften dargestellt und ihre Geschichte kurz skizziert.

In den Kapiteln „Intermission I“ und „Intermission II“ macht sich der Autor Gedanken über Demokratie und darüber, wie es sein kann, daß es Deutsche gibt, die auf Demonstrationen hinter Plakaten mit der Aufschrift „Deutschland verrecke“ oder „Nie wieder Deutschland“ herlaufen und dann womöglich noch in der Politik sind und über die Geschicke des Landes entscheiden.

Das Buch Made in Germany ist eine Hommage an Deutschland, eine Darstellung von dem, was das deutsche Volk kann und welche Bedeutung es hat. Es ist im Verlag spinout – the media production erschienen, umfaßt 385 Seiten und ist für 28,90 Euro erhältlich.