Themenheft: Eigentum und Familie

In Südkorea zahlt ein Unternehmen allen Mitarbeitern, die Eltern werden, 70.000 Euro. Wer drei Kinder in die Welt setzt, kann sich zwischen einer Prämie in Höhe von 210.000 Euro und einer Eigentumswohnung entscheiden. Es wäre natürlich schön, wenn auch deutsche Unternehmen wie Siemens, BMW oder Adidas diesem positiven Beispiel folgen. Doch das dürfte unwahrscheinlich sein. Deshalb drängt sich die Frage auf: Sollte der Staat ein solches Startgeld für Kinder bzw. Eltern gewähren, um die Geburtenrate zu heben? Er könnte dafür die monatliche Auszahlung des Kindergeldes einstellen.

In unserer nächsten Druckausgabe geht es genau darum: Wie hängen Familie und Eigentum zusammen? Und: Welche auf den ersten Blick ungewöhnlichen Maßnahmen müssen ergriffen werden, um den Bestand und die Zukunftsfähigkeit unseres Volkes zu sichern?

Darüber hinaus bietet unser Heft einen Überblick über die wichtigsten, freiheitlich-konservativen Positionen zum Eigentum.

Eigentum ist ein Schlüsselbegriff konservativen Denkens. »Sozialpatrioten« sind jedoch dazu übergegangen, bei »Eigentum« fast ausschließlich an die negativen Auswüchse des globalen Kapitalismus zu denken. Warum das nur die halbe Wahrheit ist, klärt unser Themenheft.

