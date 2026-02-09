Vorbestellen: Druckausgabe zu den 100 wichtigsten Deutschen

92 der 100 wichtigsten Deutschen haben wir in unserem Online-Lexikon auf Recherche D bereits erfaßt. Inzwischen ist bei uns die Entscheidung gereift: Diese Zusammenstellung verdient es, gedruckt zu werden.

Kurz vor Ostern 2026 wird deshalb die 25. Druckausgabe von Recherche D mit den 100 wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte erscheinen. Es wäre schön, wenn Sie das Heft bereits jetzt vorbestellen! Denn dann können wir die Auflage höher ansetzen.

Bei dem Projekt der 100 wichtigsten Deutschen geht es weder darum, zum 100. Mal Goethe abzufeiern, noch geht es darum, die wichtigsten Politiker aufzuzählen. Im Gegenteil: Wir haben uns bei Politikern nur auf die echten Lichtgestalten wie Bismarck konzentriert.

Viel wichtiger sind für uns ruhmreiche Architekten wie Erwin von Steinbach, der „Rechenmeister des deutschen Volkes“, Adam Ries, mutige Männer wie Edgar Julius Jung sowie Unternehmer und Erfinder wie Carl Linde.

Die 100 wichtigsten Deutschen, das sind vor allem unsere Dichter und Denker und unsere Tüftler und Erfinder! Hier vorbestellen!