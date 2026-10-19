Was ist der nächste Schritt? Seit über 20 Jahren weisen wir auf Mißstände hin, die inzwischen auch die Mitte sieht. Seit über zehn Jahren erobern wir die Parlamente, obwohl wir das selbst nicht für möglich gehalten haben. Und nun? Hören wir auf unsere Gegner! „Die größte Gefahr für die konstitutionelle Demokratie hingegen erwächst aus der ideologischen Rekrutierung innerhalb des öffentlichen Dienstes und aus der Infiltration der Staatsapparate mit eigenen Gefolgsleuten“, raunen die Politologen Tom Mannewitz und Tom Thieme in ihrem Buch über die Heimliche Übernahme.

Demokratiegefährdend und „heimlich“ ist dabei gar nichts. Selbstverständlich ist die „Machtverschiebung“ unser Ziel. Selbstverständlich reagieren wir auf das „Staatsversagen“ und wollen frustrierte Lehrer, Polizisten, Richter und Verwaltungsbeamte „gewinnen“, um damit nicht nur die „Meinungs- und Deutungshoheit über den Staat“ anzustreben, sondern auch die Fähigkeit zu erlernen, das Staatsversagen zu beenden und den Staat zum Wohle des Volkes neu zu organisieren.

An diesem Punkt befinden wir uns und hier geht es jetzt weiter. Wir verstehen dieses Heft als Schulungsmaterial für alle, die wissen wollen, wie sich patriotische Politik praktisch umsetzen läßt. Dazu muß man neben der Frage, was richtig ist, auch beantworten können, was man davon über die Medien zum jeweiligen Zeitpunkt sagen sollte, wie sich das Richtige finanzieren läßt, wie sich das Richtige in Gesetze gießen läßt, wie die Verwaltung diese Gesetze anwenden wird und wo Gerichte intervenieren dürften. Vor allem muß man auch eine Antwort auf die Frage liefern, wie Wohlstand entsteht und wie die dafür notwendige Leistungsbereitschaft stimuliert werden kann. Viel zu tun? Ja, und darauf freuen wir uns, während der Elan unserer Gegner darin besteht, sich noch – so lange es geht – an ihre zerbröselnde Macht zu klammern.

Vorwort von Recherche D, Heft 26, zum Thema „Regieren“. Erscheint Anfang November. Hier bestellen!