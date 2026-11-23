Der Mensch ist ein Mängelwesen – eine der berühmtesten Denkfiguren der Philosophischen Anthropologie, namentlich vor allem Gehlen, Plessner und Scheler.

Der Mensch wird nicht fertig oder halbfertig geboren, es dauert nahezu eine Ewigkeit zur Selbständigkeit. Und auch dann kann er in der freien Wildbahn nicht überleben. Er muss sich bekleiden, Waffen und Fallen gegen Raubtiere schaffen. Der Mensch ist schlichtweg zu schwach für die reine Umwelt. In dem Erkennen dieser Schwäche und des Ausgleiches von dieser, sei es auch intersubjektiv, also zwischenmenschlich, baut der Mensch Ordnung, wie Staat und Institutionen, auf.

Soweit Arnold Gehlens Hauptwerk Der Mensch – was aber, wenn dieser Antrieb bereits so erschöpft ist, dass der moderne Mensch den allgemeinen Menschen immer noch als Mängelwesen sieht und diesem auch so begegnet, sich so für, aber eher vor allem gegen diesen aufstellt, er, der moderne Mensch selbst, sich jedoch nicht innerhalb dieses Begriffes oder Denkweges bewegt und die Schwäche des Mangels und den Erfindergeist, welcher dadurch entsteht, übersieht und sich selbst im Rahmen einer nächsten menschlichen Stufe beheimatet sieht, einen Menschen, synchronisiert mit der Maschine? Damit würde ein starker Riss zwischen der Perspektive auf sich selbst und der Perspektive auf den anderen oder nächsten Menschen entstehen, quasi eine Art umgekehrter Levinas. Nicht der Nächste soll durch Kategorisierung geschützt werden, sondern die Entwicklungsstufe des eigenen Selbst.

Meines Erachtens lässt sich genau dieser starke Riss heute beobachten. Meines Erachtens entstand dieser Riss durch das Kappen bzw. Trennen des Funktionsrahmens des religionsphilosophischen Horizontes. Gehlen könnte somit starker Wegbereiter dieses Risses sein.

Wichtig ist hier, sich aber noch einmal das bekannteste Motiv Gehlens Denkweges vor Augen zu führen, nämlich der Weg zur Institution oder zum Staat. Laut Gehlen hat der Mensch einen Antriebsüberschuss. Bei diesem ist jedoch nicht gleich jeder Trieb als sexueller Trieb gemeint; dies betont Gehlen explizit.

Durch das Nicht-zu-Hause-Sein oder Nicht-angepasst-Sein in der Welt hat der Mensch einen Antrieb, welcher als Antrieb a priori zu verstehen ist – also als ein Antriebsüberschuss im Vorhinein, welcher ihn quasi in eine Art Verarbeitungszwang versetzt. „Verarbeitung“ ist ein technischer Begriff, genau wie die später vorkommende Begrifflichkeit der „Züchtigung“ und des „Formierungszwanges“. Ob das Verwenden von technischen und pflanzlichen Begriffen nicht dehumanisierend wirkt, sei hier zwecks des Gesamtsinnes erst einmal ausgeklammert. Da es keine echte Kausalität gibt, wird die Genese des Antriebsüberschusses oder ein Anfangsort der Bewegung und späteren Handlung in keiner Weise erklärt.

Man könnte denken, dass die Philosophische Anthropologie – der Oberbegriff für die Denkschule Arnold Gehlens – den Weg des Aristoteles wieder aufnimmt und die „reine“ Vernunft beim Menschen zentralisiert. Dies ist aber gerade nicht der Fall! Meines Erachtens teilt diese Einschätzung auch Gehlen. Er versucht, eine möglichst moderne Antwort auf die alte Frage „Was ist der Mensch?“ zu erlangen, ohne dabei dem strikten Biologismus zu unterliegen. Meine These ist: Gehlen will einen antibiologischen, kulturaffinen Weg gehen.

Immer wieder tauchen auch bezüglich der Vernünftigkeit bei Gehlen negative Formulierungen auf. Wir halten fest: Gehlen ist kein Fan eines Biologismus, der Menschen wie Tiere in der Auslebung von Reiz und Reaktion beheimatet sieht. Er ist aber auch kein Fan des reinen, vernunftbegabten Lebewesens. Er interpretiert vielmehr, stark im Geiste Herders und Schillers, die Morphologie des Menschen kulturanthropologisch. Aber was soll das heißen? Gehlen skizziert relativ früh das Problem:

„Die Schwierigkeit, angesichts deren bisher eine philosophische Anthropologie nicht zustande kam, bestand also in Folgendem: Sobald man einzelne Merkmale oder Eigenschaften ansah, fand man nichts spezifisch Menschliches. Der Mensch hat zwar einen sehr merkwürdigen Körperbau, aber die Anthropoiden (Großaffen) einen ziemlich ähnlichen.“ (Gehlen: Der Mensch, S. 7)

Das Problem liegt auf der Hand: Angesichts des Körperbaus liegt ein Analogieschluss (Gehlen nennt es das Aufdrängen biologischer Theorien) zu Primaten oder Anthropoiden nahe, nur möglicherweise in einer verfeinerten Art und Weise. Es ist schwierig, den sichtbaren morphologischen Punkten mit unsichtbaren zu begegnen. Gehlen sieht den Unterschied zum Tier vor allem in dem Akt der Handlung:

„Der Mensch ist ein handelndes Wesen. Er ist in einem noch näher zu bestimmenden Sinne nicht ‚festgestellt‘, d.h. er ist sich selbst noch Aufgabe, er ist, kann man auch sagen: das stellungnehmende Wesen.“ (Gehlen: Der Mensch, S. 30)

Wichtig, um Gehlen zu verstehen: Tiere sind quasi in der Welt bzw. ein Teil von der Welt. Sowohl ihr Körperbau als auch ihr Verhalten sind vorprogrammiert oder auf die Welt angepasst. Deswegen sind Tiere laut Gehlen keine handelnden Wesen (wie der Mensch), weil eine Handlung auf einem freien Entschluss basiert. Gehlen bezeichnet die Kultur als die „zweite Natur“ des Menschen.

Dennoch trifft Gehlen einen wahren Punkt: „Dieser Formierungszwang geht außerordentlich tief. Selbst die organisch repräsentierten Minimaltriebe – Hunger und Sexualität – setzen an die Gesetze des höheren Interessenslebens an, sie sind ebenfalls hemmbar, in gewissen Grenzen ablenkbar.“ Und jetzt kommt es: „Ein Mensch, der es aus pathologischen Gründen zu keiner dauerhaften Bedürfnisformierung und Interessensarchitektur bringt, entartet im Überdruck des drängenden Antriebsüberschusses in selbstzerstörerischen Suchten.“

Das Ganze kann also auch eine pathologische Folge haben. Das, was den „Formierungszwang“ durch den „Antriebsüberschuss“ reguliert, ist die Institution bzw. der Staat. Oder mit anderen Worten: Der Mensch ist zum Staat bestimmt! Aber – und das ist wichtig – aus biologischer Notwendigkeit. An was erinnert uns das? Selbstredend an das zoon politikon des Aristoteles. Denn dort war der Mensch auch zur Polis bestimmt, aber eben nicht durch seine Biologie, sondern durch seinen Gemeinschaftsbezug, welcher gerecht nur innerhalb einer Polis zustande kommen konnte.

Was ermöglicht sowohl das handelnde Wesen als auch das Wesen, welches sich im Angesicht der Zukunft entwirft? Schon ein Blick in die Titel des Inhaltsverzeichnisses des Werkes Der Mensch von Gehlen beantwortet die Frage: Es ist letztlich, ganz herderisch, die Sprache!

Der ursprüngliche Horizontes der Religionsphilosophie

Lange Zeit galt der Begriff der Gerechtigkeit Gottes als eine strafende Gerechtigkeit. Da der Mensch meistenteils sündigte, lag es schon am Begriff selbst, dass Gerechtigkeit mit Strafe verbunden war. Eine große Wende innerhalb dieser theologischen Denkweise wurde durch den Kirchenvater Augustinus entdeckt:

Augustinus von Hippo zählt zu den bedeutsamsten Kirchenvätern überhaupt. Augustinus entdeckte und interpretierte die iustitia, also die Gerechtigkeit, im theologischen – und nicht im römisch-juristischen – Sinne neu. Diesem Neudenken der Gerechtigkeitsvorstellung Augustins wollen wir uns im Rahmen des Mangels im Horizont der Religionsphilosophie annähern, die eng mit dem Gottesbegriff bzw. mit dessen Interpretation zusammenhängt. Es ist ein liebender, zusprechender Gott, den Augustinus mit diesem Gerechtigkeitsbegriff entdeckt, und kein allein strafender, brachialer Gott, der eine (weisheitliche) Ordnung geschaffen hat, welche wie eine Falle automatisch zuschnappt (wie es die alten Freunde Hiobs und der Tun-Ergehen-Zusammenhang in den Psalmen nahelegen).

Für diese Untersuchung ist es zunächst wichtig, den Begriff und seine Deutung vor der Neuentdeckung Augustins zu betrachten, um herauszufinden, was gerade an der augustinischen Entdeckung so neu ist. Doch kann man überhaupt in den unterschiedlichen Sprachen von einem einheitlichen, durchgehenden Gerechtigkeitsbegriff sprechen? Gewiss, man könnte einwenden, dass man die Spur des Begriffes innerhalb des Alten Testaments kaum rekonstruieren kann, schließlich ist er dort in ganz eigenen sprachlichen und kulturellen Kontexten verwurzelt. Wird im Alten Testament das Wort sedaqa oder sedaqah verwendet und nicht der von Augustin verwendete Begriff iustitia, wer gibt uns das Recht, diese beiden Begriffe gleichzusetzen?

Man kann sich hier durch und durch streiten, ob diese drei genannten Begriffe in drei Sprachen genau das Gleiche bedeuten – höchstwahrscheinlich ist dies nicht der Fall –, der Großteil der Bedeutung ist jedoch deckungsgleich, sonst könnte man dies nicht übersetzen. Oder mit anderen Worten: Man darf nicht vergessen, dass Paulus seine Theologie auf ein hebräisches Fundament stützte, weshalb man von einem gemeinsamen Fundament dieser Begriffe ausgehen sollte und dies, also iustitia, lediglich die lateinische Übersetzung ist.

Obwohl es gerade der Theologe Jüngel war, der die katholische Beschreibung oder Wortwahl der „Leistung“ oder „Ersatzleistung“ in diesem Zusammenhang stark kritisierte, da er Erbarmen in einer anderen Kategorie verortet sah, ist der Begriff der Leistung mea sententia gerade hier bei Augustin nicht falsch oder kategorial different. Es ist eben Gott, der das Unmögliche möglich macht oder eben leistet, was der Mensch nicht im Stande zu leisten ist. Denn der performative Freispruch, im Sinne eines „Absolvo te“, ist durchaus eine Leistung Gottes und was für eine Leistung. Der Mangel wird durch Christus geheilt, das heißt aber nicht, dass das Mängelwesen Mensch sich nicht mehr als solche versteht.

Nun ist es Zeit, Herder zu referieren, der als eigentlicher Vater der philosophischen Anthropologie gilt: Johann Gottfried Herder, einer der berühmtesten Aufklärer, Teil der Weimarer Klassik und besagter Gegner Kants, entwickelte in seinem aufklärerischen Denken eine spezifische Anthropologie. Sein Hauptwerk ist in der Systemphilosophie beheimatet: Es trägt den Titel „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ und ist ein sehr umfassendes Werk, welches sich von der Erde als „Stern unter Sternen“ bis hin zum menschlichen Geschöpf und all seinen kulturellen Vielfalten – von den antiken Arabern über die Griechen und Römer und darüber hinaus – erstreckt.

Dennoch ist es möglich, die Lehre vom Menschen sowie seinen Fähigkeiten und Eigenschaften bei Herder in seinen „Ideen“ isoliert zu erörtern. Die Gegnerschaft zu Kant zeigt sich vor allem in der besagten Anthropologie deutlich. Der Mensch ist bei Herder, wie es Cordemann völlig richtig erkannte, vor allem eines: ein „Naturwesen“. Die Einordnung des Menschen in die Natur ist bei Herder ein leitender Gedanke, welcher sich vor allem auch in anderen Topoi Herders wiederfindet, wie zum Beispiel im Kultur- und im Bildungsidealbegriff. Herders „Naturalismus“ ist jedoch komplexer als gängige Naturalismen; so kennt er sowohl eine immutabilitas der Gattungen als auch eine teleologische Bestimmung der Natur. Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, wird von Herder eindeutig begründet: Der Mensch ist das eigentliche Telos der Natur.

Das heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass dieser selbst kein Ziel verfolgt. Ganz im Gegenteil: Der Mensch als Wesen Gottes hat selbst eine teleologische Bestimmung, wie wir anhand des Begriffs der imago Dei noch sehen werden. Dabei spielt gerade der Begriff der Bildung eine große Rolle – aber warum? Der Mensch hat nicht nur eine teleologische Bestimmung, er muss vielmehr gebildet werden, da eine genuin angeborene Vernunft instinktgebunden wäre, wie es bei den Tieren der Fall ist. Ob dieser Gedanke sachlich zutrifft oder nicht, sei dahingestellt. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass es eine kosmologisch-anthropologische Begründung für die Herausbildung der Vernunft bei Herder durchaus gibt. Dabei spielen die Erziehung, die Gesellschaft und vor allem die „Vermittlung“ von Kulturgut durch Sprache eine enorme Rolle.

Ähnlich wie später bei Gadamer wird der Mensch in eine Gesellschaft hineingeboren und versteht sich auch zuerst als Teil von dieser. Dabei unterscheiden sich bei Herder auch die jeweiligen Kulturgüter, da diese durch eine jeweils andere Sprache übermittelt worden sind. So fordert Herder vor allem, die Sprachen der jeweiligen Kulturen und Völker zu vergleichen und zu untersuchen. Die Natur, die Sprache, die Geschichte und die Gesellschaft sind folglich die Untersuchungsgegenstände der Theologie und Philosophie Herders. Es ist jedoch nicht so zu verstehen, dass dies getrennte Bereiche sind. Vielmehr – und darin zeigt sich eben der besagte Naturalismus – sind dies Metaphern, wie es im Kommentar zu Herders Ideen in der Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlages über die Geschichte und die Natur treffend beschrieben steht; denn „[d]ie Natur dient Herder als Metapher für die Geschichte“. Letztlich stehen alle diese Metaphern für die Werke Gottes, oder wie Herder es selbst in der Einleitung zu seinen Ideen ausdrückt: „Gott ist Alles in seinen Werken“.

Des Weiteren ist wichtig zu verstehen, dass auf der einen Seite die Natur zwar eindeutig zentralisiert, jedoch nicht als selbstständig und abgeschlossen vom Göttlichen verstanden wird. Herder spricht sehr häufig vom „Buch der Natur“. Damit ist, wie Bollacher eindeutig aufzeigt, keine bloße Beschreibung der Natur gemeint, „sondern die Natur selbst [dient] als Orientierungsinstanz für das menschliche Sinnverlangen“. Zudem findet vor allem in den Ideen die Methode der Analogie in den Ausführungen ihren Anklang. Des Weiteren sieht Herder „die Menschengeschichte als Naturgeschichte [an]“. Dies fügt sich sehr gut in die oben beschriebene Kontextualisierung des Menschen innerhalb seiner Natur ein. Lange vor Hans Blumenberg bestimmt Herder das Spezifikum des aufrechten Ganges als typisch menschlich. Durch den aufrechten Gang gewinnt der Mensch Weitblick. Der Mensch ist zwar eindeutig Teil der Natur und ihre intellektuelle Zuspitzung, er ist aber eben auch kein Sklave der Natur, wie es die Tiere sind, sondern frei von Naturzwängen. Er denkt über sich hinaus und reflektiert. Diese Reflexion ist wiederum nicht ganz frei im Sinne eines „Frei-von-etwas“; vielmehr ist sie ein starkes „Frei-für-die-Erkenntnis“, dass die Natur und somit Gott das Ziel jeglichen Sinnes sind.

Der Kulturbegriff ist bei Herder als Natur zu denken. Es ist die intellektuelle Zuspitzung der Natur. Herder zeichnet hierbei ein holistisches Bild – ein Ordnungsbild, welches alle Bezüge, Eigenschaften und Fähigkeiten miteinbezieht. Zwar ist der Mensch eindeutig zur Kultur bestimmt, dies geschieht aber nicht deshalb, weil er ein Herr über die Natur sei. Ganz im Gegenteil: Der Mensch ist ein „Freigelassene[r]“ der Natur. Das bedeutet zunächst zweierlei: Auf der einen Seite ist er kein Sklave von Naturzusammenhängen und Naturtrieben mehr. Auf der anderen Seite ist er jedoch ein Sklave gewesen bzw. dieses Freigelassenwerden ist nicht ohne die frühere sklavische Vorstufe zu denken.

Damit öffnete er den Denkweg der Verbindung/Kopplung von Natur und Kultur. Genau dieser Denkweg kann aber pervertiert werden: Der Mensch sei z. B. zur Maschine bestimmt.

Wir haben also festgehalten: Der Leitgedanke besteht darin, dass der Mensch sich trotz seines Optimierungswahns weder als Mängelwesen begreift, den anderen Menschen jedoch als solches sieht. Dies hängt mit der intrinsischen Verachtung des modernen Menschen gegenüber dem allgemeinen Menschen zusammen.

Der Mensch, welcher keinen höheren religionsphilosophischen Horizont kennt, verliert dann relativ schnell den Raum, in dem der Mensch nicht wirkt und in dem er alles an Gott abgibt. So sieht der Mensch nur noch den Mitmenschen als Mängelwesen, und nicht mehr sich selbst. Dieses Absolutsetzen des Menschen ist als katastrophal zu bezeichnen. Dieses Absolutsetzen kreiert aber auch harte Feinde (inklusive Feindesgeschichte), welche bis zum Tod mit einem Feind kämpfen würden – allein aus Prinzip. Schließlich wird der Begriff der Schwäche nicht zugelassen, da er ja dem allgemeinen Menschen anhaftet. Daraus entwickelt sich ein radikaler Sozialdarwinismus.

Bei den Linken ist das eingefleischt: diese sehen den absoluten Feind (eine Mischung aus persönlichem und öffentlichem Feind, inimicus und hostis) und wollen diesen total und komplett vernichten. Auch hier gibt es nämlich keinen religionsphilosophischen Raum, auf den diese Menschen beschränkt sind und in dem allein Gott herrscht und sich aufhält. Ihr gesamtes Handlungsschema, das heißt jegliche Entscheidung und die darauffolgende Handlung, ist davon determiniert! Sie sind der homo incurvatus in se, wie Luther den in sich verkrümmten Menschen sündentheologisch bezeichnet.

Somit gibt es gewisse Analogien zwischen dem Linken und dem Transhumanisten. Beide sind verkrümmt, setzen sich absolut – bis zum Tod.

Der verkrümmte Mensch sieht in seiner Verkrümmung nur sich selbst und kann NICHT zu Gott schauen bzw. ihn erkennen. Des Weiteren steht man außerhalb der Mächtigen und kann tatsächlich und wirklich als Zuschauer Situationen beobachten, ohne dabei in der Rolle des Mächtigen zu stehen. Der nächste Punkt ist, dass es typisch – zumindest typisch europäisch, wenn nicht sogar typisch deutsch – war, sich die Welt durch den Mythos zu erschließen (im Sinne eines Aufschließens), die Welt also erkundbar und vertrauenswürdig zu gestalten, und sich gleichzeitig massiv durch den Logos davon zu distanzieren, ohne sich jedoch vollständig vom Mythos zu lösen. Nun, was hat das mit unserem Thema zu tun?

Die Abkehr der Wissenschaft von Gott ist meines Erachtens eine klare Folge der extremen Abkehr vom Mythos selbst. Allein dieser Begriff wird im Deutschen mittlerweile negativ konnotiert und mit einer Art Erfindung oder Unwahrheit verbunden.

Selbstredend ist es der Mythos selbst, der im Kern etwas enorm Wichtiges beinhaltet und dennoch am Verschwinden ist. Er ist sowohl das massive Schwinden der Metaphysik der Präsenz als auch eine Präsenz der Metaphysik zugleich! Dadurch, dass jegliches Übernatürliche (die Gottesvorstellung) bei enorm vielen Menschen verloren gegangen ist, hat sich das Bewusstsein des conregnum (der gemeinsamen Herrschaft von Gott und Mensch, analog zur Priesterschrift) vollständig verschoben. Die Wissenschaft ist eben der Spiegel der Gemeinschaft oder Gesellschaft. Sie ist der gesamtgesellschaftliche Indikator für das Bewusstsein des Exakten, Empirisch-Wiederholbaren; welches es streng genommen in der Lebenswelt im Sinne eines scharfen Exaktbegriffes nicht gibt. Der Transhumanist hasst selbstredend den Mythos.

Jegliches starke und ausklammernde-wissenschaftliche Isolieren von Phänomenen und jeglichen Mythos im Rahmen einer strikten Isolation ist Ignoranz im Begriff.

Die Anbiederung durch die Leugnung von Kausalitäten (beginnt bei Gehlen) halte ich für den komplett falschen Weg. Es ist eine Leugnung des Funktionsrahmens der Religionsphilosophie und eröffnete meines Erachtens unter anderem den Weg zum Transhumanismus.

Im Zuge der Zuschauerperspektive, welche man durch das Betreten des Raumes bekommt, in dem nur Gott wirkt, kann ich nur folgende Begebenheit zum Besten geben:

Ich zitierte aus Spaß einst den römischen Satz: „Teile und herrsche!“ als dann ein noch unbekannter Philosoph erwiderte: „Nein, herrsche und teile!“