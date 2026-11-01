Patriotische Politik praktisch umsetzen: Recherche D, Heft 26, ab sofort erhätlich!

Heft 26 von Recherche D zum Thema »Regieren« ist ab sofort erhältlich. Auf 60 Seiten wird erklärt, wie patriotische Politik in die Praxis umgesetzt werden kann und welche Fehler es dabei zu vermeiden gilt.

Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stellt sich erstmals in Deutschland die Frage, ob die Regierungsverantwortung in die Hände der AfD fällt und wie sie damit umgeht. Regieren erstmals in der Bundesrepublik Deutschland »Rechte«? Und können die das überhaupt? Damit sie die Kunst des guten Regierens zum Wohle des eigenen Landes erlernen können, gibt es dieses Heft. Es soll als Schulungsmaterial für all jene dienen, die wissen wollen, wie Ministerien funktionieren und wie man dort Akzente setzen kann, ohne sich in der Bürokratie zu verheddern.

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