Jedes Land braucht Helden. Gerade die Deutschen tun sich allerdings schwer damit, ihre Vorbilder, Helden und Genies zu feiern und zu ehren. Es mag vielleicht überraschen, aber: Es gibt tatsächlich weder in Buchform noch online eine gute Übersicht über die 100 wichtigsten Deutschen. Die wenigen vorhandenen Zusammenstellungen wirken regelrecht skurril.
Deshalb haben wir uns gesagt: Nach der Wikipedia-Korrektur nehmen wir das in Angriff und bauen für unser patriotisches Lexikon auf Recherche D eine Kategorie „Geschichte“ mit den 100 wichtigsten Deutschen auf.
16. Oktober 2025: Die ersten neun Portraits sind online. Wir bilden keine Rangfolge, wer von den 100 Persönlichkeiten am wichtigsten war.
Jedes Land braucht Helden. Gerade die Deutschen tun sich allerdings schwer damit, ihre Vorbilder, Helden und Genies zu feiern und zu ehren. Es mag vielleicht überraschen, aber: Es gibt tatsächlich weder in Buchform noch online eine gute Übersicht über die 100 wichtigsten Deutschen. Die wenigen vorhandenen Zusammenstellungen wirken regelrecht skurril.
Deshalb haben wir uns gesagt: Nach der Wikipedia-Korrektur nehmen wir das in Angriff und bauen für unser patriotisches Lexikon auf Recherche D eine Kategorie „Geschichte“ mit den 100 wichtigsten Deutschen auf.
16. Oktober 2025: Die ersten neun Portraits sind online. Wir bilden keine Rangfolge, wer von den 100 Persönlichkeiten am wichtigsten war.
Teilen mit: