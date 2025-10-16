Jedes Land braucht Helden. Gerade die Deutschen tun sich allerdings schwer damit, ihre Vorbilder, Helden und Genies zu feiern und zu ehren. Es mag vielleicht überraschen, aber: Es gibt tatsächlich weder in Buchform noch online eine gute Übersicht über die 100 wichtigsten Deutschen. Die wenigen vorhandenen Zusammenstellungen wirken regelrecht skurril.

Deshalb haben wir uns gesagt: Nach der Wikipedia-Korrektur nehmen wir das in Angriff und bauen für unser patriotisches Lexikon auf Recherche D eine Kategorie „Geschichte“ mit den 100 wichtigsten Deutschen auf.

16. Oktober 2025: Die ersten neun Portraits sind online. Wir bilden keine Rangfolge, wer von den 100 Persönlichkeiten am wichtigsten war.