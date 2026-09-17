Wenn Rechte regieren …

Derzeit entsteht die nächste Druckausgabe von Recherche D: Es handelt sich um ein 60-seitiges Themenheft zum „Regieren“. Sie können das Heft ab sofort vorbestellen und helfen uns damit, die Auflage zu erhöhen. Unser Ziel ist es, diese Zusammenstellung all jenen in die Hand zu drücken, die bisher in Parlamenten und der patriotischen Gegenöffentlichkeit Oppositionsarbeit leisteten und sich nun auf den nächsten, notwendigen Schritt vorbereiten wollen.

Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stellt sich erstmals in Deutschland die Frage, ob die Regierungsverantwortung in die Hände der AfD fällt und wie sie damit umgeht. Regieren erstmals in der Bundesrepublik Deutschland »Rechte«? Und können die das überhaupt? Damit sie die Kunst des guten Regierens zum Wohle des eigenen Landes erlernen können, gibt es dieses Heft. Es soll als Schulungsmaterial für all jene dienen, die wissen wollen, wie Ministerien funktionieren und wie man dort Akzente setzen kann, ohne sich in der Bürokratie zu verheddern.

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