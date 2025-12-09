Wer sind die 100 wichtigsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte?

„Der Blick zurück auf die großen Geister der Vergangenheit ist von den wenigen Orientierungen, die uns heute geblieben sind, die unbestechlichste und sicherste“, notierte Joachim Fernau in seinem unvergessenen Buch über Die Genies der Deutschen.

Wer zu den 100 wichtigsten Deutschen zählt, wollen wir in unserem Lexikon Recherche D beantworten. Vorschläge von Euch und Ihnen nehmen wir gern entgegen.

Bisher haben wir von den 100 wichtigsten Deutschen 38 Persönlichkeiten in aller Kürze portraitiert – und zwar: