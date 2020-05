Christliche Literatur: Das Eigene abwägen

Das Abendland ruht auf dem Fundament von christlichem Glauben und christlicher Geisteswelt. Und obwohl wir gerade heute viel aus der Betrachtung des Eigenen lernen könnten, scheint man dieses Erbe weitgehend vergessen zu haben.

Der nun erstmalig erschienene jährliche Lepanto-Almanach will dem entgegenwirken und die christliche Literatur und Geistesgeschichte auf ihren Wert abwägen und wieder fruchtbar machen. Der Schwerpunkt des frisch gepressten Bandes Nr. 1 liegt auf Reinhold Schneider, einem Hauptvertreter des deutschen „Renouveau Catholique“ und der „Inneren Emigration“.

Es gibt einen reichen Schatz an christlicher Geistesgeschichte und christlicher Literatur – nur scheint beides heute nicht mehr sehr präsent zu sein. Natürlich gibt es Klassiker, die jedem bekannt sind. Doch wie gelingt es, die weniger bekannten, aber nicht minder wertvollen Autoren und Denker dem Vergessen zu entreißen?

Dazu bedarf es in aller Regel eines guten Ratgebers. Der Lepanto-Almanach – Jahrbuch für christliche Literatur und Geistesgeschichte ist genau das: ein Lotse, der geistige Güter abwägt und sie den Lesern neu erschließt. Wer sich darauf einlässt, entdeckt die christliche Geisteswelt über den wichtigen Anteil, den Poeten, Künstler und Schriftsteller daran hatten und haben. So möchte der Lepanto-Almanach auch einen Beitrag dazu leisten, die Werte katholischer Weltanschauung in unseren Tagen erneut fruchtbar zu machen.

Für ein christliches Menschenbild in finsterer Zeit

Wie sich katholische Werte auch in schwierigen Zeiten leben lassen, zeigte Reinhold Schneider. Mit seinem Werk Las Casas vor Karl V. (1938) verfasste er eines der großen Widerstandsbücher gegen die Herrschaft der Nationalsozialisten. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, diesen Autor neu zu entdecken, der noch in der frühen Bundesrepublik verehrt und gefeiert wurde, später aber ins Hintertreffen geriet.

Auf Schneiders beeindruckendem Werk liegt daher der Schwerpunkt des ersten Bandes des Lepanto-Almanachs. Mit einem besonderen Bonus: dem Nachdruck einer legendären Schneider-Studie aus der Feder Joseph Ratzingers, des späteren Papsts Benedikt XVI.

