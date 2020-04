IfS jetzt ein „Verdachtsfall“: Wie sich ein System selbst Fronten schafft

Am 23. April diesen Jahres wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz das Institut für Staatspolitik (IfS) nun als „Verdachtsfall“ führt.

Die in der Presse wiedergegebene Begründung klingt dabei mehr als bemerkenswert: Das Institut versuche „in den politischen Raum einzuwirken und seine ideologischen Ziele auf diese Weise durchzusetzen“, gab Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutz, gegenüber dem Spiegel an. Gesprochen in einem Tonfall, als wäre dies bereits Grund genug für eine Beobachtung und nicht etwa das grundsätzliche Ziel jeder demokratischen Bewegung.

Der dritte Schlag des VS

„Damit trägt das IfS zu einer gesamtgesellschaftlichen Spaltung bei und begünstigt Radikalisierungstendenzen bis hin zu Legitimierung von Gewalt“, hieß es weiter. Ein Satz, der recht offen zugibt, dass nicht etwa die tatsächlichen Ansichten oder Ziele des IfS von Bedeutung sind, sondern lediglich welche Ereignisse irgendwie nach der (selbstverständlich unumstößlich objektiven) Analyse des Verfassungsschutzes auf das IfS zurückzuführen sind.

Nach der Beobachtung und Einordnung des AfD-„Flügels“ und der Identitären Bewegung ist dies nun der dritte Schlag des Verfassungsschutzes gegen eine politische Opposition, begründet mit ebenso denkwürdiger Argumentation.

Es scheint, als hätte die links-globalistisch-universalistische Ideologie nun mit Thomas Haldenwang geradezu ihren Mann in den obersten Rängen eines Geheimdienstes sitzen, der seine Macht fleißig dazu einsetzt, alle politischen Akteure, die sich gegen eben jene globalistische Ideologie positionieren, abzuschießen, ohne dabei groß verschleiern zu wollen, dass es ihm auch genau darum geht.

Ein Staat, der sich selbst seine Feinde schafft

Doch die Auswirkungen dieses Handelns sind schwerwiegender und sie betreffen nicht bloß unser eigenes Lager. Der Staat bringt sich zunehmend in eine Lage, in der sein blindes Streben, der Ideologie des Globalismus und Universalismus lieber gleich als später zu völliger Dominanz zu verhelfen, ihn angreifbar macht.

Das beginnt bei der Migrationspolitik, bei der die schieren Ausmaße bereits dazu führen werden (und in der Vergangenheit bereits dazu geführt haben), dass sich der Staat Bürger schafft, die in keinem Solidaritäts- oder Identitätsverhältnis zu diesem stehen und im Zweifelsfall keinen Grund hätten, sich auf dessen Seite zu stellen. Und das setzt sich nun fort in der „harten Kante“ gegen partikulare, anti-universalistische Bewegungen wie die IB und das IfS, deren Akteuren somit deutlich gemacht werden soll, dass es keine Hoffnung gibt, den Staat in dieser Hinsicht reformieren zu können.