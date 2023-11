Ratgeber für patriotische Sprachpolitik erschienen!

Wer dem Volk wie einst Martin Luther aufs Maul schauen will, sollte Google Trends nutzen. Der frei verfügbare Dienst ermöglicht es zu analysieren, welche Begriffe weltweit, in Deutschland oder aber speziell in einer Region, z.B. Sachsen, am häufigsten gesucht werden.

Die Ergebnisse sind äußerst aufschlußreich: Die Deutschen bevorzugen den Begriff „Migration“ vor „Asyl“ und „Einwanderung“. Das Interesse an diesem Thema ist – unabhängig von den aktuellen illegalen Einreisen – über längere Zeiträume gleichbleibend hoch.

Anders sah das beim „Heizungsverbot“ aus: Im Frühjahr 2023 gelang es, den Begriff „Heizungsverbot“ erfolgreich zu platzieren. Die Suchanfragen gingen regelrecht durch die Decke. Innerhalb eines Monats gelang der Regierung aber anscheinend ein „Reframing“. Auf einmal suchten die Deutschen nach „Heizungstausch“. Wiederum einige Monate später ebbte die große Empörung ab. Anfang September war das „Gebäudeenergiegesetz“ auf einmal der mit Abstand wichtigste Suchbegriff.

Interessant ist auch ein Vergleich des (LGBT)-„Pridemonth“ mit dem patriotischen „Stolzmonat“. Klarer Sieger dieses Begriffswettstreites wurde im Juni 2023 der „Stolzmonat“.

Begriffe bzw. Gegenbegriffe zu suchen und sie dann penetrant einzusetzen, gehört zu jeder guten Werbung. Ganz egal, ob in der Wirtschaft oder der Politik. Aus diesem Grund haben wir umfangreiche Empfehlungen für eine patriotische Sprachpolitik mit Narrativen, Schlüsselbegriffen und einer „No-Go-Liste“ entwickelt.

Freilich sind wir mit diesem Ansatz nicht die Ersten: Das Erste, also die ARD, ließ sich 2019 für 120.000 Euro ein „Framing Manual“ anfertigen, dessen Umsetzung in Begleitworkshops eingeübt wurde.

Sprache ist Macht! Ziehen wir endlich die richtigen Schlüsse daraus!

