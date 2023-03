BN-Autor Georg Immanuel Nagel anscheinend verstorben: Ruhe in Frieden!

Verschiedene Quellen bestätigen, was auch wir gestern fassungslos erfahren mußten: Unser Autor Georg Immanuel Nagel scheint nicht mehr am Leben zu sein. In Gedanken sind wir nun bei seinen Verwandten und Freunden und trauern mit ihnen.

Nagel war eine exzentrische Figur. Viele eingereichte Artikel von ihm lehnten wir ab. Sie gingen zu weit. Viele Artikel entwickelten sich aber auch schnell zu viralen Hits. Nagel zählte so zweifelsohne zu jenen Autoren, die ein überdurchschnittlich großes Publikum fanden. Sein Buch Die Auflösung aus unserer Reihe BN-Anstoß war ebenfalls schnell ausverkauft. Bei Amazon gibt es derzeit ein gebrauchtes Exemplar für 1,49 Euro.

Georg Immanuel Nagel (geb. 1986) verstand sich jedoch nicht nur als Journalist. Er war im positiven und weniger guten Sinne ein Aktivist, der Österreich, Deutschland und Europa zu einer patriotischen Besinnung regelrecht zwingen wollte.