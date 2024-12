Projekt 2025: Wikipedia-Korrektur

Wo schauen Sie zuerst nach, wenn Sie etwas wissen wollen? 80 Prozent der weltweiten Internetnutzer befragen Google. Nur knapp zwölf Prozent nutzen die Suchmaschine bing.

Unabhängig davon, ob Sie Google oder bing nutzen, ist das erste Suchergebnis dann in den allermeisten Fällen der Wikipedia-Eintrag. Wikipedia hat also ein erschreckendes Wissensmonopol.

Bei naturwissenschaftlichen Beiträgen (z.B. über Ameisen) ist das weitestgehend unproblematisch. Bei politischen Themenfeldern indes haben sich auf Wikipedia denunziatorische Inhalte eingeschlichen. Denn: Eine kleine Zensurelite wacht über die Ausrichtung. Mehr dazu finden Sie in den zwei Bänden des „Schwarzbuch Wikipedia“.

Besonders verheerend ist diese Zensur für nonkonforme Politiker, Publizisten und Wissenschaftler. Sie müssen damit leben, daß ihr Lebenslauf auf Wikipedia von anonymen Denunzianten verfälscht wird.

Der Lebenslauf ist aber das Aushängeschild einer jeden Person. Deshalb machen wir es uns zur Aufgabe, Wikipedia zu korrigieren.

Die Beiträge direkt auf Wikipedia gegen eine linksgrüne Übermacht umzuschreiben, ist aussichtslos. Wir nutzen aus diesem Grund unser eigenes Lexikon auf recherche-d.de zur Richtigstellung der Lebensläufe und hoffen, daß Wikipedia dann nachziehen muß und offensichtliche Fehler entfernen muß.

Unsere Vorgehensweise für diese Korrektur ist folgende:

Wir haben über 100 Lebensläufe recherchiert, die auf Wikipedia Unwahrheiten enthalten.

Wie es sich für gute Journalisten gehört, schreiben wir jeden Betroffenen an. Der Betroffene erhält so die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge darzustellen und mit entsprechenden Quellen zu belegen.

Redaktionell prüfen wir danach alle Fakten und erstellen einen eigenen Beitrag über den Lebenslauf.

Folgende Grundsätze gelten dabei:

Alle Angaben werden mit Fußnoten und Quellen nachvollziehbar abgesichert.

Es wird generell auf Wertungen verzichtet.

Sofern eine Aussage auf nicht verifizierbaren Eigenangaben oder fremden Vorwürfen beruht, wird dies kenntlich gemacht.

Die Logik der Kontaktschuld kommt nie zur Anwendung. Im Mittelpunkt steht die Lebensleistung.

Auf amtliche Einschätzungen, z.B. von Seiten des Verfassungsschutzes (= Regierungsschutz), wird grundsätzlich nicht zurückgegriffen.

Portraitiert werden in einem ersten Schritt nur lebende Persönlichkeiten aus Deutschland mit einem eigenen Wikipedia-Beitrag. Gern würden wir in Zukunft unser Lexikon aber auch breiter aufstellen. Persönlichkeiten aus dem Ausland (z.B. Michel Houellebecq, Viktor Orbán, Nigel Farage, …) müssen also genauso warten wie historische Persönlichkeiten (z.B. Martin Luther, Bismarck, …) und verkannte Genies, die von Wikipedia bisher ignoriert wurden.

Sollten die genannten Kriterien auf Sie selbst zutreffen, können Sie uns gern kontaktieren und Korrekturen zu Ihrem Lebenslauf einreichen: info@recherche-d.de

Sollten Sie das Projekt der Wikipedia-Korrektur unseres gemeinnützigen Vereins unterstützen wollen, würden wir uns über kleine und große Spenden freuen. Spenden können Sie über Paypal, per Lastschrift und mit einer Überweisung (DE79 8601 0090 0418 7749 03).